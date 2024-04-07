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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أثناء قيامه بعبور السكة الحديد بشبين القناطر وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود اخطارا بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز .

وانتقلت أجهزة الامن وتبين انه اصناء عبور " ا ف م " 26 سنة خط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بالدفنة.

القليوبية شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر عرب الصوالحة مستشفي شبين القناطر

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