أهمها الثقافية.. باحث: مصر بها جميع أنواع السياحة

أكد الكاتب الصحفي حسام زيدان، الباحث في شئون السياحة والآثار، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الدولة المصرية، أعطى اهتماما كبيرا لملف السياحة والآثار، وأصبحت هناك وزارة واحدة للسياحة والآثار.

وقال حسام زيدان، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر بها جميع أنواع السياحة، ولكن أهمها السياحة الثقافية، خاصة أن هذا النوع من السياحة يستقطب كثير من دول العالم.

وأضاف الباحث في شئون السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير، به إقبال كبير على العرض التفاعلي لـ “توت عنخ آمون”، مؤكدا أن المتحف سيكون له أهمية كبيرة عند افتتاحه.