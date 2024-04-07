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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.. البابا يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك. 

وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لرئيس الوزراء، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

"الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع الأحباء المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

نسأل الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق سعيكم الدؤوب الفعال في طريق تنمية مصر بجميع نواحي التنمية، وهو ما تلمسه جموع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة، دمتم محفوظين بعناية الله".

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