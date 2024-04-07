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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القوى العاملة بالنواب: الرئيس السيسى طمأن المصريين على مستقبل مصر الاقتصادى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى تم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من جميع الأطياف المصرية.

وقالت "درويش"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأحد، إن الرئيس السيسى بعث بعدد من رسائل الطمأنة لجميع المصريين على مستقبل مصر الاقتصادى وقدرة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على مواجهة التحديات الاقتصاديّة بما فيها تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن أكبر دليل على ذلك التأكيد الواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، فضلاً على التأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية والاستمرار في الحوار الوطني وتوجيه الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسى دائماً مهموم بكل المصريين وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء وتحسين مستوى معيشة المصريين.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى مواصلة الدولة لاستكمال التنمية والبناء والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين ورفع جودة حياتهم على جميع المستويات سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية وأيضا التنموية، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب.

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أن الرئيس السيسى دائماً يخاطب المصريين بكل وضوح وصدق وأمانة كعادته دائماً.

وأكدت أن الرئيس السيسى كان فى قمة الوضوح عندما كشف خلال كلمته عن حجم التحديات التى واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من التحديات التى تواجه العالم على مدار السنوات الماضية، إلا أن حكمة الرئيس السيسى وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار الذى تشهده الدولة.

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