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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل إفريقية النواب: ارتياح شعبي للرسائل الحاسمة من السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن هناك ارتياحًا شعبيًا كبيرًا من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية بعد الرسائل الحاسمة والمهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى تحدث من قلبه بكل صراحة ووضوح وصدق لكل المصريين.

وأشاد “سليم” فى بيان له أصدره اليوم بحرص الرئيس السيسى فى رسائله على استمرار حالة الحوار الوطنى واستمرار حالة النقاش بين أطياف المجتمع المصرى والبناء على النتائج التى تحققت وفرد شريحة أكبر للموضوعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

مؤكداً أن حرص الرئيس السيسى على تنفيذ كل التوصيات والاقتراحات الصادرة من الحوار الوطنى تؤكد إيمان القيادة السياسية بالديمقراطية والتعددية الحزبية ومشاركة كل المصريين فى صنع القرارات الوطنية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

ووجّه الدكتور محمد سليم تحية قلبية على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى فى كلمته بدعم حالة الانفتاح السياسي ودور هذا الانفتاح فى الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة واهتمامه بملف بناء الإنسان المصرى ، مشيداً بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف الإصلاحات الاقتصادية ودعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى ودور الصناعة فى دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطني القيادة السياسية

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