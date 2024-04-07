برلمانية: إجازة عيد الفطر فرصة لتنشيط السياحة الداخلية

طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بضرورة عمل الاستعدادات اللازمة مع دخول عيد الفطر المبارك، لاسيما في المدن الساحلية.

وقالت سحر طلعت مصطفى فى بيان صحفى لها : تشهد المدن الساحلية، رواجاً كبيراً في فترة العيد، مشيرة إلى أن العيد هذا العام يتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ما يدفع الكثير من الأسر إلى تفضيل الأماكن الساحلية لقضاء الإجازة.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن التركيز على هذه المواسم يأتي في إطار جهود الدولة للدفع بالسياحة الداخلية والتي تمثل أهمية كبيرة للقطاع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من شركات السياحة بدأت في عرض برامجها على المواطنين من أجل جذب عدد أكبر منهم، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة على هذه الشركات لمنع التلاعب بالعملاء.