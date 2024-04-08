كشفت HP عن مجموعة جديدة مكونة من 4 أجهزة Chromebook جديدة مقاس 14 إنش ، تعمل جميعها بمعالجات Alder Lake-N الأحدث من إنتل.

وتقدم أجهزة Chromebook هذه مجموعة من الميزات ونقاط الأسعار لتناسب احتياجات مختلفة ، حيث تلبي احتياجات الطلاب والمستخدمين العاديين وحتى الباحثين عن تجربة أكثر تميزًا.

ويمكن للمستخدمين الاختيار بين إصدارات تخزين متعددة وحتى وحدات معالجة مركزية ، الطراز الأفضل هو HP Chromebook Plus x360 مقاس 14 إنش.

ويتميز Chromebook متعدد الاستخدامات بمعالج Intel Core i3-N305 قوي ، وذاكرة LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت ، ومساحة تخزين UFS بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتوفر شاشة اللمس IPS مقاس 14 إنش دقة Full HD (1920 × 1080) واضحة وتدعم وظيفة اللمس المتعدد.

كما تتميز بكاميرا ويب 1080p لإجراء مكالمات فيديو واضحة، ومثالية للتعلم عبر الإنترنت أو العمل عن بعد.

مفاجأة العيد..لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن توازن بين الأداء وبأسعار معقولة ، يوفر HP Chromebook x360 مقاس 14 إنش خيارين.

ويوفر كلا الطرازين نفس شاشة اللمس Full HD مقاس 14 إنش وكاميرا ويب 720p. يمكن للمستخدمين الاختيار بين معالج Intel N100 أو N200 ، يقترن إما بـ 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من الذاكرة و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من التخزين.

الجهاز الأخير هو HP Chromebook مقاس 14 إنش. يتشارك هذا Chromebook غير القابل للتحويل العديد من أوجه التشابه مع إصدار x360 ، بما في ذلك الشاشة وكاميرا الويب وعمر البطارية. يكمن الاختلاف الرئيسي في خيارات المعالج ، حيث يوفر Chromebook مقاس 14 إنش نفس خيارات Intel N100 أو N200 ولكن بدون مرونة المفصلة 360 درجة.

تبدأ الأسعار من 300 دولار أمريكي لجهاز HP Chromebook x360 الأساسي أي أقل من 15 ألف جنيه مصري مقاس 14 إنش ، مما يجعله خيارًا رائعًا للطلاب أو المستخدمين العاديين.

يبدأ سعر HP Chromebook Plus x360 مقاس 14 إنش ، بمعالجها وميزاتها الأكثر قوة ، من 599.99 دولارًا أمريكيًا.

وتتوفر جميع الطرازات للشراء ، باستثناء Chromebook x360 14 إنش (معالج N100) الذي سيصل في وقت لاحق من هذا الشهر.