عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة العيد.. لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

مفاجأة العيد..لابتوبات
مفاجأة العيد..لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

كشفت HP  عن مجموعة جديدة مكونة من 4 أجهزة Chromebook جديدة مقاس 14 إنش ، تعمل جميعها بمعالجات Alder Lake-N الأحدث من إنتل.

وتقدم أجهزة Chromebook هذه مجموعة من الميزات ونقاط الأسعار لتناسب احتياجات مختلفة ، حيث تلبي احتياجات الطلاب والمستخدمين العاديين وحتى الباحثين عن تجربة أكثر تميزًا.

ويمكن للمستخدمين الاختيار بين إصدارات تخزين متعددة وحتى وحدات معالجة مركزية ، الطراز الأفضل هو HP Chromebook Plus x360 مقاس 14 إنش.

ويتميز Chromebook متعدد الاستخدامات بمعالج Intel Core i3-N305 قوي ، وذاكرة LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت ، ومساحة تخزين UFS بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتوفر شاشة اللمس IPS مقاس 14 إنش دقة Full HD (1920 × 1080) واضحة وتدعم وظيفة اللمس المتعدد.

كما تتميز بكاميرا ويب 1080p لإجراء مكالمات فيديو واضحة، ومثالية للتعلم عبر الإنترنت أو العمل عن بعد.

مفاجأة العيد..لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن توازن بين الأداء وبأسعار معقولة ، يوفر HP Chromebook x360 مقاس 14 إنش خيارين. 

ويوفر كلا الطرازين نفس شاشة اللمس Full HD مقاس 14 إنش وكاميرا ويب 720p. يمكن للمستخدمين الاختيار بين معالج Intel N100 أو N200 ، يقترن إما بـ 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من الذاكرة و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من التخزين.

الجهاز الأخير هو HP Chromebook مقاس 14 إنش. يتشارك هذا Chromebook غير القابل للتحويل العديد من أوجه التشابه مع إصدار x360 ، بما في ذلك الشاشة وكاميرا الويب وعمر البطارية. يكمن الاختلاف الرئيسي في خيارات المعالج ، حيث يوفر Chromebook مقاس 14 إنش نفس خيارات Intel N100 أو N200 ولكن بدون مرونة المفصلة 360 درجة.

تبدأ الأسعار من 300 دولار أمريكي لجهاز HP Chromebook x360 الأساسي أي أقل من 15 ألف جنيه مصري مقاس 14 إنش ، مما يجعله خيارًا رائعًا للطلاب أو المستخدمين العاديين.
يبدأ سعر HP Chromebook Plus x360 مقاس 14 إنش ، بمعالجها وميزاتها الأكثر قوة ، من 599.99 دولارًا أمريكيًا.

وتتوفر جميع الطرازات للشراء ، باستثناء Chromebook x360 14 إنش (معالج N100) الذي سيصل في وقت لاحق من هذا الشهر.

HP Chromebook HP Chromebook Plus x360 Intel أحدث لابتوب أرخص لابتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

موضوعات متعلقة

موبايل موتورولا جديد بربع سعر هواتف سامسونج.. اعرف التفاصيل

موبايل جديد شبيه لـ iPhone بالمللي.. بـ 11 ألف جنيه فقط

لأول مرة| وداعًا لآيفونك العادي.. موبايل iPhone جديد «بيتني ويتفرد»

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث هاتف Honor منافس شرس لسامسونج وبرخص التراب

أحلى عيدية لأولادك.. تابلت جديد على أد الجيب 

بأسعار معقولة.. هاتف Xiaomi  يتحدى بقوة أجهزة iPhone |اعرف مواصفاته

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل Realme به كل المواصفات القوية وبسعر رمزي

موبايل Realme جديد للغلابة بسعر رخيص.. توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة على الرياض.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الإثنين

قطاع المعاهد الأزهرية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن فتح باب التعيين به

دعاء الليلة التاسعة والعشرين من رمضان.. ماذا قال النبي فيها وهل تصادف ليلة القدر؟

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

مفاجأة العيد.. لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

مفتي الجمهورية: المجموعات الإرهابية استغلَّت الدين من أجل تحقيق أجندتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان جديد.. درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

بالحجاب.. سارة سلامة تبهر متابعيها من أمام الكعبة

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ