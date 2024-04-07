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برلمان

النائبة إيفلين متى: كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مكاشفة للفترة الحالية

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى - عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا الإفطار أصبح عادة سنوية وسنة حميدة من جانب الرئيس السيسى باعتباره الأب لكل المصريين الذى يجمعهم فى إطار لم شمل جميع فئات المجتمع المصرى.

وقالت “متى”، فى بيان صحفى لها، إن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى تعتبر بمثابة أكبر رد على أن الدولة المصرية تسعى للتحاور مع جميع فئات المجتمع المصرى من أجل التوصل إلى صيغة ورؤية توافقية مشتركة بهدف مواجهة جميع الأزمات التى تواجه الدولة المصرية والتى لن تستطيع أن تتغلب عليها بدون مشاركة كل فئات الشعب لوضع روشتة تتضمن جميع الحلول لهذه الأزمات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كانت بمثابة مصارحة ومكاشفة للفترة الصعبة التى مرت بها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، ومدى تحمل الشعب المصرى بصبره جميع التحديات التى واجهتها مصر من أجل أن تمر البلاد إلى بر الأمان بسواعد أبنائها المخلصين والذين لم يتخلوا عنها.

وأكدت أن الرئيس كشف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن نجاح الدولة المصرية فى اقتلاع الإرهاب من جميع جذوره، وهذا يعد أكبر إنجازات الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأشارت إلى أن ذلك اتضح من خلال كلمته حينما قال: "هناك دول تقاتل الإرهاب لمدة 20 سنة ومنجحتش".

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