شكرا لمن أدى مهمته.. الدكتورة فاطمة سيد أحمد تعلن إجراء التغييرات الصحفية

أعلنت الكاتبة الصحفية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عن إجراء عدد من التغييرات في رئاسة مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية اليوم الأحد 7 أبريل 2024.

وكتبت الدكتورة فاطمة سيد أحمد قائلة: "اليوم إن شاء الله التغييرات الصحفية في الصحف القومية مبروك لروءساء التحرير الجدد، وشكرا لمن أدى مهمته".

ومن المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي بعد قليل من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الأسماء كاملة، فيما سيلتقي رئيس الهيئة بالمرشحين الجدد لمناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية لمدة ثلاثة أشهر، أو إجراء التغييرات الصحفية أيهما أقرب.

وقد تشمل حركة التغييرات الصحفية الجديدة الأسماء الآتية:

مؤسسة الأهرام

الدكتور محمد فايز فرحات رئيسًا لمجلس الإدارة.

ماجد منير رئيسا للتحرير.

جمال الكشكي رئيسا لتحرير الأهرام العربي.

سوسن مراد عز العرب رئيسا لتحرير مجلة البيت ونص الدنيا.

محمد إبراهيم الدسوقي رئيسا لتحرير بوابة الأهرام.

إيمان عراقي رئيسا للأهرام الاقتصادي.

عزت إبراهيم الأهرام الناطقة بالإنجليزية.

نيفين كامل الأهرام إبدو.

مؤسسة أخبار اليوم

إسلام عفيفي رئيسا لمجلس الإدارة.

أسامة السعيد رئيسا لتحرير الأخبار.

محمود بسيوني رئيسا لتحرير أخبار اليوم.

دار التحرير

أحمد أيوب رئيسا لتحرير الجمهورية.

أحمد عسلة رئيس تحرير بوابة الجمهورية.

محمد العزاوي الناطقة بالفرنسية.

روز اليوسف

هبة صادق رئيس مجلس الإدارة.

أحمد الطاهري مجلة روز اليوسف.

أيمن عبد المجيد جريدة وبوابة روز اليوسف.

دار الهلال

عمر سامي رئيسا لمجلس الإدارة.

عبد اللطيف حامد رئيسا لتحرير المصور.

دار المعارف

رزق عبد السميع رئيسا لمجلس الإدارة.

محمد أمين رئيسا لتحرير مجلة أكتوبر.