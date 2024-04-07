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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التغييرات الصحفية.. فرحات لمؤسسة الأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

جانب من اجتماع الهيئة
جانب من اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي آمين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية واحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأكد أن التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة.

وتوجه "الشوربجي" بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكدا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الاتية:

التغييرات الصحفية الجديدة 
التغييرات الصحفية الجديدة 
التغييرات الصحفية الجديدة 

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