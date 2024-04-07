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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر أميري كويتي بقبول استقالة الحكومة.. تفاصيل

علم الكويت
علم الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بصدور أمر أميري كويتي بقبول استقالة الحكومة مع استمرارها في تصريف الأعمال العاجلة لحين تشكيل أخرى جديدة.

وصدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس الوزراء والوزراء وأن يستمر كل منهم في تصريف الأعمال العاجلة من شئون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ووافق أمس مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور فقد رُفعت إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد استقالة الحكومة من قبل الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء. 

أمر أميري كويتي استقالة الحكومة تشكيل أخرى جديدة مشعل الأحمد الجابر الصباح

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