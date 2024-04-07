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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طلاق ساشا بارون كوهين وإيسلا فيشر بعد 14 عامًا

الممثل العالمى ساشا
الممثل العالمى ساشا بارون كوهين والممثلة العالمية إيسلا فيشر

نشر الممثل العالمى ساشا بارون كوهين والممثلة العالمية إيسلا فيشر منشورًا عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلنان من خلالها طلاقهما بعد ما يقرب من 14 عامًا من الزواج وأكثر من 20 عامًا معًا.

وقال الثنائي: بعد مباراة تنس طويلة استمرت أكثر من عشرين عامًا، أخيرًا نضع مضاربنا جانبًا.. ومضى الزوجان ليقولا إنهما "تقدما بطلب مشترك لإنهاء زواجنا" في عام 2023.

وأضافا : "لقد أعطينا دائمًا الأولوية لخصوصيتنا، وكنا نعمل بهدوء على هذا التغيير.. نحن نشارك إلى الأبد فة إخلاصنا وحبنا لأطفالنا، نحن نقدر بشدة احترامك لرغبة عائلتنا في الخصوصية."

إيسلا فيشر ممثلة استرالية، مؤدية أصوات، ومؤلفة. ولدت لأبوين اسكتلنديين في سلطنة عمان، وانتقلت إلى أستراليا في سن السادسة.

ظهرت في سلسلة مغامرات الأطفال “Bay Cove” وأوبرا “Paradise Beach” التي لم تدم طويلًا، قبل أن تلعب دور شانون ريد في أوبرا “Home and Away “.

عرفت منذ ذلك الحين لأدوارها الكوميدية في Scooby-Doo (2002)  I Heart Huckabees (2004) ، Wedding Crashers (2005)، [2] Hot Rod (2007) Definitely (2013)، Maybe (2008)، Confessions of a Shopaholic (2009) ، Rango (2011) ، Bachelorette(2012) ، Rise of the Guardians (2012).  

في عام 2013، قامت فيشر بأداء دور ميرتل ويلسون في The Great Gatsby و هينلي ريفز في Now You See Me.

The Great Gatsby Great Gatsby ساشا بارون كوهين إيسلا فيشر الممثل العالمى ساشا بارون كوهين

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