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أخبار البلد

بالأسماء.. تعرف على التغييرات الجديدة في مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب ابوعيش نائب وزير المالية والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي آمين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية واحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وأكد أن التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة.

وتوجه "الشوربجي" بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكدا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وقد شملت حركة التغييرات الصحفية الأسماء الآتية:

مؤسسة الأهرام

  • الدكتور محمد فايز فرحات رئيسًا لمجلس الإدارة.
  • ماجد منير رئيسا للتحرير.
  • جمال الكشكي رئيسا لتحرير الأهرام العربي.
  • سوسن مراد عز العرب رئيسا لتحرير مجلة البيت ونص الدنيا.
  • محمد إبراهيم الدسوقي رئيسا لتحرير بوابة الأهرام.
  • إيمان عراقي رئيسا للأهرام الاقتصادي.
  • عزت إبراهيم الأهرام الناطقة بالإنجليزية
  • نيفين كامل الأهرام إبدو

مؤسسة أخبار اليوم

  • إسلام عفيفي رئيسا لمجلس الإدارة.
  • أسامة السعيد رئيسا لتحرير الأخبار.
  • محمود بسيوني رئيسا لتحرير أخبار اليوم

دار التحرير

  • أحمد أيوب رئيسا لتحرير الجمهورية
  • أحمد عسلة رئيس تحرير بوابة الجمهورية.
  • محمد العزاوي الناطقة بالفرنسية

روز اليوسف

  • هبة صادق رئيس مجلس الإدارة.
  • أحمد الطاهري مجلة روز اليوسف.
  • أيمن عبد المجيد جريدة وبوابة روز اليوسف.

دار الهلال

  • عمر سامي رئيسا لمجلس الإدارة.
  • عبد اللطيف حامد رئيسا لتحرير المصور.

دار المعارف

  • رزق عبد السميع رئيسا لمجلس الإدارة.
  • محمد أمين رئيسا لتحرير مجلة أكتوبر.
التغييرات الصحفية الجديدة 
التغييرات الصحفية الجديدة 
التغييرات الصحفية الجديدة 

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