«القابضة لمياه الشرب» تستجيب لمطالب العاملين.. وبشرى سارة باجتماع «العامة للمرافق»

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وبحضور رضا الدغيدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأمين صندوق النقابة العامة، وعمرو الماحي، رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور إبراهيم، مدير عام القطاع المالي.

القابضة لمياه الشرب

وأعرب "فؤاد" عن خالص الشكر والتقدير لما يقدمه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، وتحقيق طفرة تنموية شاملة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين.

وقال إنه من منطلق حرص الشركة القابضة ومجلس إدارة الشركة على تحقيق آمال العاملين المشروعة لدفعهم إلى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد دعم ورعاية مطالب العاملين والموافقة على:

رفع قيمة بدل الغذاء.

رفع قيمة بدل المياه.

صرف مكافأة نهاية الخدمة.

رفع نسبة حافز الأداء لجميع العاملين لتحقيق التدرج الوظيفي.

تثبيت العمالة المؤقتة.

وبعد المناقشات تمت الموافقة على الآتي:

مضاعفة بدل الغذاء حتى يتناسب مع زياده الأسعار.

زياده قيمه بدل المياه.

وسيتم عرض هذه الموافقة على مجلس الإدارة القادم على أن تطبق الزيادة اعتبارا من أول مايو، كما تم إحالة مقترح زيادة حافز الأداء للعاملين في ضوء الموارد المالية لكل شركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية، فضلا عن عرض دراسة منح العاملين مكافآت نهاية الخدمة.

وأعرب "فؤاد" عن خالص شكره لرئيس القابضة للمياه لسعة صدره ولسرعة الاستجابة والتعاون واهتمامه بدعم ورعاية العاملين والحفاظ على مكتسباتهم.

كما وجه فؤاد الشكر للموافقه على صرف مكافاه تقييم الأداء الثانوي التي أقرتها الجمعيه خلال شهر مارس وتم تقديم ميعاد صرفها عامين بدلا من عام واحد، وتم صرفها بالفعل على الأجر الأساسي لعام 2020.

من جانبه، وجه "الدغيدي" الشكر والتقدير للمهندس ممدوح رسلان، على نحيازه لصف العاملين والعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم في ظل الأجور الضعيفة التي لا تتلاءم مع ارتفاع جميع الأسعار.

وأكد ثقته في الخروج بقرارات مبشرة بالنسبة للطلبات التي تتم دراستها بعد عرضها على مجلس الإدارة.