مسيرات أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية

أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، بأن مسيّرات أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا النووية.

وقالت وكالة "تاس" نقلًا عن سلطات المحطة أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة زابوريجيا النووية اليوم الأحد، مما أدى إلى إتلاف شاحنة كانت متوقفة بالقرب من المحطة.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، أن موسكو تحذر السلطات الأوكرانية والدول الغربية من أي محاولات لمهاجمة أو زعزعة استقرار الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نحن نحذر كييف ورعاتها الغربيين من أي محاولات لمهاجمة أو زعزعة استقرار الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا".