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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسؤول أممي: المستشفيات بغزة تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية|فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المستشفيات بقطاع غزة تلاقي صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية، وهناك توافق تام على عدم التراجي في المطالبة بالمحاسبة والضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأضاف أبو سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الجرحى في قطاع غزة، بسبب غياب وتدمير المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل، منوهًا بأن الوضع الصحي مازال سيئًا.

وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمنظمات الأممية لممارسة عملها في غزة، لافتًا إلى أن أي مسعى باتجاه إنشاء مستشفيات متنقلة ستخفف العبء كثيرًا عن القطاع الصحي المتردي بالقطاع.

غزة حقوق الإنسان المستشفيات المساعدات الانسانية المستشفيات الفلسطينية الوضع الصحي

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