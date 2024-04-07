برلماني: الدولة المصرية عازمة على استكمال خطى البناء والتنمية

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، السبت، بعث بالعديد من الرسائل الهامة بالتزامن مع الولاية الجديدة تجديدا للعهد الذي عقده الشعب المصري، واستكمال خطى البناء والتنمية الذي واعد به الشعب منذ اللحظة الأولى وكان على قدر المسئولية الكبيرة التي تحملها ونجح فيها.

وأكد الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، الأحد، أن الرئيس بعث بطمأنينة كبيرة داخل نفوس المصريين، من خلال تأكيده على مساعي الدولة لتجاوز الأزمات والتحديات الراهنة بالعمل والاتقان والإخلاص في صنع مجد هذا الوطن وبناء جمهوريتها الجديدة بتلاحم وصلابة قوية من أبنائها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس رسم ملامح المرحلة المقبلة، وعدد أولويات الملفات التي سيتم العمل عليها الفترة المقبلة لاستكمال خطى البناء والمسار التنموي، أهمها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم لبرنامج تكافل وكرامة، وإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذه الملفات تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري نصب أعينها وحريصة على تحسين مستوى معيشته.

واختتم النائب احمد الخشن حديثه قائلا: “الولاية الجديدة تحت قيادة الرئيس ستشهد مزيدا من الإنجازات التي ستضع مصر على المسار التنموي بشكل كامل، وحصاد ثمار الجهود التي تم بذلها السنوات الماضية وتكليل المساعي التي نجحت في تغيير النظرة للدولة المصرية، وجعلتها اليوم قوة دولية لا يستهان بها”.