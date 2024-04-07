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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقرر إرسال وفد إلى محادثات القاهرة وتوسيع صلاحياته

أرشيفية
أرشيفية

قرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، توسيع تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي للمحادثات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

ووفقًا لمسئولين إسرائيليين كبيرين مطلعين على الأمر، فإن رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار ومسئولين، سوف يغادرون إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، للقاء رئيس الوزراء القطري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في محاولة لتحقيق انفراجة في المحادثات.

وقال مسئول إسرائيلي كبير إن توجيهات الحكومة للوفد الإسرائيلي هي تحسين اقتراح الوسطاء حتى النهاية ومحاولة العودة بصيغة من شأنها، في رأي الفريق، أن تؤدي على الأرجح إلى اتفاق.

والخميس الماضي، أجرى نتنياهو محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصفتها مصدر أمنية إسرائيلية بأنها "مشحونة ومليئة بالتحديات".

وخلال المكالمة الهاتفية، أبلغ بايدن نتنياهو أن السياسة الأمريكية تجاه الحرب في غزة ستتحدد وفقا للقرار، والطريقة التي تنفذ بها إسرائيل الإجراءات التي طالبت بها.

وقال بايدن لنتنياهو إن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين.

وأكد لنتنياهو أنه يجب عليه إعطاء تفويض أوسع لفريق التفاوض الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى دون تأخير.

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