نائب: تطوير المتحف المصري الكبير يجسد تاريخ الوطن في صروح الحضارة العظيمة

أعرب النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، عن تفاؤله وإشادته بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد نويصر فى بيان صحفى له على أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يمثل ميلادًا جديدًا في مجال الثقافة والتراث المصري.

وأوضح النائب أن المتحف المصري الكبير يشكل نقلة نوعية في عرض وتسليط الضوء على تاريخ مصر العريق، حيث يعد أكبر متحف لحضارة واحدة على مستوى العالم، مما يبرز القيمة الثقافية والتاريخية العظيمة للأمة المصرية.

وأضاف نويصر أن المتحف المصري الكبير ليس فقط مكانًا لعرض الآثار والمقتنيات التاريخية، بل يمثل أيضًا رمزًا للتنمية الثقافية والسياحية، حيث سيساهم بشكل كبير في تسويق القاهرة الكبرى كمنتج ثقافي، وبالتالي تعزيز اقتصاد السياحة في مصر.

وفي ختام بيانه، شدد نويصر على أهمية استمرار الجهود المشتركة للانتهاء من كل المشروعات الخاصة بالمتحف والمنطقة المحيطة به، معبرًا عن تطلعه لافتتاح المتحف المصري الكبير بكل فخر واعتزاز.