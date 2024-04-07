خالد عبدالعزيز: لم أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة أو نادي الزمالك

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، انه لم بفكر فى خوض انتخابات اتحاد الكرة أو نادى الزمالك الفترة الحالية وذلك بسبب عدم التنسيق مع الجهات المتخصصة، منوها بانه من الممكن أن يحدث ذلك مستقبلا عقب استقرار الأوضاع.

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7: " سبب عدم خوض انتخابات الزمالك بسبب كثرة المشاكل القانونية منذ سنوات وهذا مناخ لا يؤدى إلى نجاح ".

‏‎وأضاف خالد عبد العزيز، قائلا " حسين لبيب الاصلح حاليا لرئاسة نادى الزمالك وهناك العديد من الملفات لابد ان يعمل على إصلاحها ".

‏‎وتابع خالد عبد العزيز، قائلا " لم أشارك فى انتخابات نادى الزمالك منذ تواجدى فى وزارة الشباب والرياضة لعدم تفضيل شخص على آخر ".