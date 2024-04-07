طليق ساندي يتسبب في منعها من السفر لتونس لحضور دفن والدتها.. تفاصيل

نشرت شقيقة ساندي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث تعرضت للمنع من حضور جنازة والدها.

وقالت شقيقة ساندي : طرية، والد افا بنت أختي، أنا كنت الصبح في المطار مع جثمان والدتي، عشان أروح أکرمها وأدفنها بس لقيته عاملها منع سفر لافا.

وأضافت شقيقة ساندى : يعني لازم أنا أو ساندي منسافرش، ونرجع بافا مصر عشان ممنوعة من السفر، ووقع الاختيار عليا أني مروحش أدفن أمي، قولوا حسبي الله ونعمة الوكيل فيك يا علي، يا أبو طرية حرمني أدفن أمي حرمني أكرم أمي حرمني أودعها حرمني.

وأعلنت الفنانة التونسية ساندي علي وفاة والدتها، وذلك عبر تدوينة على خاصية «ستوري» عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة»، وهي أيضًا والدة شقيقتها الفنانة إيناس علي.

وكشفت الفنانة ساندي علي موعد وتفاصيل صلاة الجنازة على والدتها قائلة: «ستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، إن لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان إلى تونس حيث سيتم الدفن في مقابر العائلة.

يذكر ان ساندي علي نشأت وسط أسرة مكونة من خمسة أفراد، بدأت في ممارسة لعبة كرة اليد واشتهرت فيها في تونس، وبعد تخرجها من كلية التجارة عام 2003 انتقلت إلى القاهرة للسياحة فجذبتها الأضواء، بدأت مشوارها الفني عندما أدت دوراً صغيراً في فيلم ملاكي إسكندرية ثم دور آخر في فيلم ظرف طارق، أعاد اكتشاف موهبتها المخرج خالد يوسف عندما قدمها في دور مؤثر في فيلم خيانة مشروعة واثبتت من خلال هذا الدور انها تملك موهبة حقيقية ومازالت مستمرة في تقديم أعمالها سواءً في التلفزيون أو السينما.