بنك الإمارات دبي يطلق مبادرة لمواجهة هدر الطعام للحد من الانبعاثات الكربونية

أعلن الدكتور أمجد دومة، رئيس قطاع الاستراتيجيات و الاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن تركيز البنك على دعم مخططات التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030التي يوجه بها دوما البنك المركزي المصري، موضحا أنه تم الدخول في عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية .

أشار في تصريحات له ، الى العمل جنبا الي جنب مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأخري من بينها بنك الطعام المصري و صناع الخير و مصر الخير والمنفذ ، لرفع الأعباء عن المواطنين بالقرى المصرية تضمنت توزيع مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم، إذ تم توزيع 3900 كرتونة مواد غذائية علي مستوي 3 محافظات مصرية هي الفيوم والشرقية والبحيرة .

وأضاف أن هناك استهدافا لنشر ثقافة العمل التطوعي للموظفين والمشاركة في المبادرات التي يتم إطلاقها لدعم المجتمع.

من جهتها قال ميرا يوسف، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالبنك، إن هناك إلتزاما لدي مصرفها بدعم المبادرات التنموية والتي تحقق الاستدامة المجتمعية من بينها كافة الإجراءات والممارسات التي تساعد في إهدار الطعام من خلال المشاركة في تلك المبادرة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الهدر، وهو ما يعكس التزامنا بإحداث تأثير إيجابي والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وكشفت "يوسف" عن قيامه بتدوير بقايا الطعام لتصنيع 100 كيلو جرام من الأسمدة بالتعاون مع Outgreens مما يعمل على تحسين جودة التربة وانتاجيتها وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة مع خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مخلفات الطعام.