تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعياتها المختلفة (الصناعي ح الزراعي - التجاري - الفندقي) المقرر أن يخوضها طلاب الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون آخر موعد لتقدم طلاب الدبلومات الفنية بـ استمارة الدبلومات الفنية 2024 الخاصة بآداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، يوم الاربعاء 24 أبريل 2024 .

وشددت الوزارة على أنه لن يتم الاستثناء لأي طالب بعد انتهاء مهلة تقديم استمارة الدبلومات الفنية 2024 يوم 24 ابريل ، وذلك حفاظا على حسن سير أعمال امتحانات الدبلومات لافنية 2024 وفقا للتوقيتات المحددة لها وبالصورة المرجوة منها .

وأوضحت ، أن تحديد آخر موعد لتقديم استمارة الدبلومات الفنية 2024 يأتي استكمالا للخطوات الخاصة بالإعداد لأعمال امتحانات الدبلمات الفنية 2024 بنوعيتها المختلفة وحفاظا على حسن سير الأعمال الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتنفيذا للمواعيد المستهدفة للإنتهاء من هذه الأعمال .

وفي إطار استعراض الاستعدادات المتعلقة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التي تبدأ ٢٥ مايو وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤ بالنسبة للامتحانات التحريرية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

