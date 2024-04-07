عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعياتها المختلفة (الصناعي ح الزراعي - التجاري - الفندقي) المقرر أن يخوضها طلاب الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون آخر موعد لتقدم طلاب الدبلومات الفنية بـ استمارة الدبلومات الفنية 2024 الخاصة بآداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، يوم الاربعاء  24 أبريل 2024 .

وشددت الوزارة  على أنه لن يتم الاستثناء لأي طالب بعد انتهاء مهلة تقديم استمارة الدبلومات الفنية 2024 يوم 24 ابريل ، وذلك حفاظا على حسن سير أعمال امتحانات الدبلومات لافنية 2024 وفقا للتوقيتات المحددة لها وبالصورة المرجوة منها .

وأوضحت  ، أن تحديد آخر موعد لتقديم استمارة الدبلومات الفنية 2024 يأتي استكمالا للخطوات الخاصة بالإعداد لأعمال امتحانات الدبلمات الفنية 2024 بنوعيتها المختلفة وحفاظا على حسن سير الأعمال الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتنفيذا للمواعيد المستهدفة للإنتهاء من هذه الأعمال .

وفي إطار استعراض الاستعدادات المتعلقة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التي تبدأ ٢٥ مايو وحتى  ٦ يونيو ٢٠٢٤ بالنسبة للامتحانات التحريرية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.
 

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدبلومات الفنية 2024 الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه رسميا

يغطي جميع العواصم العربية ويحمل أسلحة نووية وكيميائية.. هذا هو المشروع الصاروخي الإسرائيلي للحرب الشاملة

ترشيحاتنا

زيادة الحد الأدنى لـ6000 جنيه بالقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال

تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. تفاصيل

تضم 105 شاحنات.. الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية لغزة

توقعات بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة خلال عيد الفطر المبارك

880 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب بالأسواق الآن

طليق ساندي يتسبب في منعها من السفر لتونس لحضور دفن والدتها.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ