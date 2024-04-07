أمريكا تعلق على سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن تقليل عدد الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة يبدو وكأنه "راحة وتجديد" لبعض القوات.

وحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، قال كيربي اليوم الأحد إن أي إصلاحات تقوم بها إسرائيل بعد الهجوم على قافلة مساعدات إغاثية في غزة الأسبوع الماضي يجب التحقق منها لاستعادة "الثقة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى رؤية التغيير بمرور الوقت.. لذا، فإن هذه الإعلان، موضع ترحيب كبير، وجيد وهي بعض الأشياء التي طلب الرئيس بايدن على وجه التحديد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيام بها فيما يتعلق بفتح معابر إضافية، مما يسمح بدخول المزيد من الشاحنات".

وتابع: "لكن علينا الآن أن نحكم على الأمر مع مرور الوقت، علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من الإعلانات ونرى ما إذا كانوا يفيون بالفعل بهذه الالتزامات مع مرور الوقت، بطريقة مستدامة ويمكن التحقق منها".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد 4 أشهر متتالية من القتال في منطقة خان يونس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا يزال هناك كتيبة واحدة فقط تسمى ناحال، موجودة في قطاع غزة.

ويتولى لواء ناحال مهمة تأمين ممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.