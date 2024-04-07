خالد عبدالعزيز: فكرت في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم

‏‎كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق فكرت فى خوض إنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم ولكن تحتاج ايضا ترتيب مسبق من سنوات لتكوين قائمة متكاملة .

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " المهندس هانى أبوريدة لدى علاقة قوية به منذ اكثر من ٣٠ عام وعملنا مع بعض وله فضل كبير عليا فى تنظيم كاس الامم الافريقية ٢٠٠٦ ".

‏‎وأضاف خالد عبد العزيز قائلا " من الصعب التواجد فى قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب بسبب المكانة المتواجد عليها حاليا وتنصي وزير للشباب والرياضة ثم العودة إلى منصب النائب وهذا الأمر يطبق عليه ايضا ".