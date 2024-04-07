خالد عبدالعزيز: فكرت في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق فكرت فى خوض إنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم ولكن تحتاج ايضا ترتيب مسبق من سنوات لتكوين قائمة متكاملة .
وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " المهندس هانى أبوريدة لدى علاقة قوية به منذ اكثر من ٣٠ عام وعملنا مع بعض وله فضل كبير عليا فى تنظيم كاس الامم الافريقية ٢٠٠٦ ".
وأضاف خالد عبد العزيز قائلا " من الصعب التواجد فى قائمة هانى أبوريدة على منصب النائب بسبب المكانة المتواجد عليها حاليا وتنصي وزير للشباب والرياضة ثم العودة إلى منصب النائب وهذا الأمر يطبق عليه ايضا ".