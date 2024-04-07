تحول كبير في خطة الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب قواته من خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه سيسحب قواته من مدينة خان يونس الجنوبية، ما يمثل تحولا كبيرا في الطريقة التي يخطط بها لخوض الحرب.

ولم يشهد فريق CNN على طول الحدود، حيث تدخل القوات غزة وتغادرها، انسحاب أعداد كبيرة من القوات حتى الآن، لكنه شهد خروج العشرات من الدبابات والعربات المدرعة، لما يقول الجيش إنه 'للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية'.

ويتمركزون الآن على حدود غزة وإسرائيل.

الإنسحاب الذي يأتي في ذكرى مرور ستة أشهر على هجمات حماس من الجزء الجنوبي من القطاع يمكن أن يكون له تأثير على محادثات وقف إطلاق النار المقرر عقدها في القاهرة الأحد، حيث من المقرر أن يحضرها وفد إسرائيلي ووفد من حماس.

ومن غير الواضح ما الذي تعنيه هذه الحركة بالنسبة للعملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في رفح، لكن انسحاب القوات من خان يونس لا ينتقص من حجم القوات الإسرائيلية التي لا تزال داخل غزة. ولا تزال هناك قوات كبيرة تنشط في شمال المنطقة.