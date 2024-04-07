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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة السابق عن أزمة صلاح وحسام حسن: مصر أكبر من الاتنين

حسام حسن - محمد صلاح
حسام حسن - محمد صلاح

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أن المدرب الأرجنتينى كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر أفضل  من تولى القيادة الفنية  للفراعنة فى آخر 10 سنوات .

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " : أزمة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى مع حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر لابد ان تنتهى واسم مصر أكبر من الاتنين "

وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق،:" أثق فى حسام حسن بقيادة منتخب مصر خلال الفترة الحالية .

‏‎وأوضح خالد عبد العزيز خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " حسام حسن قادر على عودة منتخب مصر للبطولات ونهائيات كاس العالم ايضا ".

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