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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

مساعدات مصر لغزة
مساعدات مصر لغزة

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر أن مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميا.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبا عاجل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى شمال غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان بلغ 322 شاحنة.

معبر رفح

وأكد أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة من معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 19.354 شاحنة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر أن 66759 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و 6330 من المصريين دخلوا إلى مصر عبر معبر رفح.

وكشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر عن دخول 3.764 مصابا ومريضا ومعهم 6.191 مرافقا إلى مصر من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

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