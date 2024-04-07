هل الصدقة بعد الذنب نفاق؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "لما بعمل ذنب بخرج صدقة فهل الصدقة بعد الذنب نفاق؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، اليوم الأحد: "هى كده مش منافقة، دى كده بتطبق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها".

وتابع: "فى ناس كتير مش بتصلى، وبقوله ليه مش بتصلى بيقولى أًصلا أنا بعمل ذنوب كثير ومش عارف أقابل ربنا إزاى، بقوله صلى ربنا هيهديك، كل ما تعمل خطأ تعبد إلى الله حتى ينصلح حالك، بلاش تسمع الشيطان هو اللى بيقولك مش مكسوف على نفسك أنت بتعمل ذنوب وعاوز تصلى قوله ملكش دعوة ده ربي غفور رحيم".