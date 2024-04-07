أين الفار في مباراة الأهلي وسيمبا.. تعليق مثير من خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور علي حقيقة رفض الزمالك لإقامة المباراة القمة في السعودية .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" هل رفض الزمالك فعلا اللعب في السعودية و كواليس مسح البوستات و أين بيان الرفض و أين الفار في ماتش الأهلي و ماتش صن داونز ".



ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة مباراة الاهلي في الدوري المصري الممتاز، في السعودية، الموسم الحالي، بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا، يعلن فيه موقفه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أحمد سالم، في بيان رسمي رفض نادي الزمالك خوض القمة في السعودية.