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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ تفسير: «توثيق الطلاق» ضرورة لحفظ حقوق المرأة

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبوعاصي

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على أهمية توثيق الطلاق في الإسلام، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم لا يقلل من شأن المرأة بل يعزز مكانتها.

وأَضاف  أبوعاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من التوثيق هو حفظ الحقوق والمصالح، مشبهًا ذلك بتوثيق الزواج، كما أن توثيق الطلاق يضمن حقوق المرأة ويسهل تنفيذ الآثار المترتبة عليه، مؤكدا أن الشريعة تأمر بتوثيق الطلاق لحفظ الحقوق، وهو ما يتوافق مع المصلحة العامة.

من جانبه، أوضح الباز أن هناك صورة نمطية سلبية تجاه المرأة نتجت عن تفسيرات مغلوطة، لكن القرآن يدعم قضايا المرأة، خاصةً في الأمور الخلافية كالطلاق، وتطرق إلى الجدل القائم حول توثيق الطلاق، مشيرًا إلى أن البعض يخشى أن يُنظر إليه كتدخل من الدولة، لكنه استفسر عن البعد الشرعي لهذه القضية.

الوفاء بالعقود

وأشار أبوعاصي إلى أن القرآن يحث على الوفاء بالعقود، وأن الزمن والظروف قد تغير الأحكام، مستشهدًا بموقف الفقهاء الذين كانوا يشترطون العدالة في الشهادة، لكن مع تغير الأحوال، أصبح الأمر مختلفًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية حرية الإنسان في الإسلام، مستشهدًا بموقف الإمام أبو حنيفة الذي دعم الحرية ولكن مع وضع قيود على الجهل في الفتوى والطب.

الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز الدكتور محمد سالم أبوعاصي الزواج الشرع الطلاق القرآن الكريم

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