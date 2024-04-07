العتاولة الحلقة 28.. خطف زينة للضغط على أحمد السقا وظهور التمثال

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة والسريعة بين أبطال المسلسل



وبدأت حلقة اليوم من العتاولة باعتراف عاطف الألطفى لخضر عن تعاونه مع عيسى الوزان للانتقام من شقيقته شادية.

كما شهدت الحلقة أيضا خطف هندية والتى تقوم بدورها الفنانة صفوة بخطف زينة زوجة أحمد السقا للضغط عليه من أجل الحصول على التمثال

كما شهدت الحلقة أيضا قيام السقا باصطحاب خضر لمعرفته مكان التمثال فيما ذهب الثنائى إلى هندية من أجل إعادة زوجته مرة أخرى إلا أنه يجدها هربت وهي حامل

وأنتهت الحلقة بمشهد لزينة أثناء هروبها من هندية وتتعرض لنزيف حادث لكونها كانت حامل فى ابنها من نصار.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.