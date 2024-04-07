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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 28.. مصطفى شعبان يكشف لغز المخدرات

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

شهدت الحلقة ال 28 من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث المثيرة والهامة .


واكتشف مصطفى شعبان سر المخدرات وأن السبب في ذلك بشر وعمه ، بعد ان بلغه قلاش بهذا السر وتوفى في الحال .

فيما قام محمود الليثي بخطف ابنه الجنتل ، ولكن المعلم رفض ذلك وابلغها بسر تجارة والدها في المخدرات .

بعدها يذهب المعلم لمواجهه بشر بحقيقة وضع المخدرات لابوه في السمك .

 

فيلم المعلم :

 

يعرض مسلسل المعلم ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل
 

مسلسل المعلم مصطفى شعبان

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