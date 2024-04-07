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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات والأردن ينفذان عملية إسقاط مشتركة جديدة للمساعدات الغذائية على غزة

انزال المساعدات الغذائية
انزال المساعدات الغذائية على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة الإماراتية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها على غزة اليوم 62 طناً من المساعدات.

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيدا للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

سيّر الأردن اليوم الأحد بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه القافلة تعدّ الأكبر حجماً منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من 105 شاحنات.

وبين الشبلي أن القافلة التي تضم مواد غذائية أساسية من بينها مادتا الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة.

وأشار إلى أن الهدف مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن في غزة.

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