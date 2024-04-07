أحمد العوضي: نور الشريف هو الأب الروحي ليا

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم الأحد، النجم الفنان أحمد العوضي، للكشف الكثير عن حياته الخاصة.

وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد العوضي، عن بدايته في عالم الفن وعن قدوته، قائلا :"نور الشريف هو الأب الروحي ليا، وشاركت مع هذا الفنان الراحل الكبير في بداياتي الفنية في اعمل فنية لا تنسى"، مشيرا الى أنه الصداقة بين الأب وأبنه لازم تكون في أطار الاحترام و الحزم.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن :"لو أنا مش حقيقي الناس ما تصدقنيش، والناس محدش يقدر يضحك عليها، وبتعرف كويس كل واحد ومحتاج تكون حقيقي علشان الناس تصدقك".