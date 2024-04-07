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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع في غزة يدخل مرحلة حاسمة مع وجود علامات تقدم محتملة

صدى البلد

مع وصول الصراع في غزة إلى علامة الستة أشهر، يبرز شعور بالتفاؤل الحذر وسط الدمار، مما يسلط الضوء على التقدم المحتمل نحو السلام.

وبحسب تحليل سكاي نيوز البريطانية، في أعقاب سلسلة من التطورات الهامة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك القتل المأساوي لعمال الإغاثة الأجانب، هناك دلائل تشير إلى أن النفوذ الأمريكي قد حفز الأعمال الإنسانية. وبعد مناقشات بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو، أعلنت إسرائيل عن فتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات وإعادة فتح معبر إيريز الحدودي مع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب غزة، مع بقاء كتيبة واحدة فقط داخل القطاع، مما يشير إلى تحول محتمل بعيدًا عن الهجمات البرية واسعة النطاق.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن انسحاب القوات مؤقت، ووصف بأنه فترة "راحة وتجديد"، في حين نفى مؤشرات على هجوم وشيك. وتشير التقارير الواردة من إسرائيل إلى التحول نحو عمليات محددة الأهداف لمكافحة الإرهاب.

علاوة على ذلك، استأنف المفاوضون الإسرائيليون المحادثات في القاهرة، بدعم من شخصيات دولية رئيسية، مما قد يمهد الطريق لاتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الحكم في غزة والسلطة فيها. إن غياب الوضوح بشأن من سيحكم غزة في مرحلة ما بعد الصراع يسلط الضوء على الفشل السياسي الكبير والافتقار إلى القيادة الأميركية.

ومع بدء المرحلة الأكثر دموية في الصراع، فإن عدم إمكانية وصول المراسلين الدوليين إلى غزة يؤدي إلى تفاقم التحدي. تعتمد التقارير بشكل كبير على الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواجهون قيودًا متزايدة، مما يحد من التغطية المباشرة.

وفي خضم حالة عدم اليقين، فإن احتمال وقف إطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، يوفر بصيصاً من الأمل. ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام الدائم لا يزال محفوفا بالتحديات، ويتطلب جهودا دبلوماسية متواصلة وتعاونا دوليا.

إن غياب خطة واضحة لحكم ما بعد الصراع في غزة وتقييد التقارير المستقلة يؤكدان تعقيدات الوضع والحاجة الملحة للمشاركة البناءة من جميع أصحاب المصلحة.

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