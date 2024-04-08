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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي آيفون.. إعداد غامض يتم تشغيله تلقائيًا

تحذير لمستخدمي آيفون
تحذير لمستخدمي آيفون

اكتشف عدد من مستخدمي هواتف آيفون أن آخر تحديث لشركة أبل قد اختارهم تلقائيًا لاستخدام إعداد جديد يتم تشغيله تلقائيًا. 

وبحسب موقع UNILAD فإن شركة أبل قد أصدرت في ديسمبر الماضي تحديث iOS 17.2 الذي أضاف ميزة NameDrop، كما قدم تحسينات على لوحة المفاتيح لجعل تجربة الرسائل النصية أكثر سلاسة

كما قدمت الشركة تطبيق Journal، وهو أداة جديدة لكتاب اليوميات، ومن خلال تبديل "نعم" في هذا الإعداد، فإنك تسمح تلقائيًا لآيفون بالوصول إلى بيانات الهاتف المخزنة، مثل الصور والمواقع المهمة، حتى تتمكن من البدء في تلقي مطالبات دفتر اليومية المخصصة. 

ومع ذلك، اكتشف بعض المستخدمين الذين اختاروا الاطلاع على هذا الإعداد أيضًا أن شركة أبل قامت بتمكين ميزة أخرى لآيفون بشكل افتراضي. 

ويُطلق على هذه الميزة اسم "Discoverable by Others" أو "الاكتشاف بواسطة الآخرين"، وتظل الميزة قيد التشغيل حتى إذا قمت بالنقر فوق إعداد "اقتراحات دفتر اليومية" وحذفت تطبيق "دفتر اليومية".

وعندما سجل مستخدمو آيفون أنه تم تشغيله افتراضيًا، حث البعض الآخرين على إيقاف تشغيله على الفور، خوفًا من مشاركة أسمائهم وموقعهم مع الآخرين. 

ما الذي تفعله ميزة "الاكتشاف بواسطة الآخرين"؟

وفقًا لصفحة اقتراحات الخصوصية والخصوصية الخاصة بـ شركة أبل، فإنه يمكن للخيار اكتشاف المستخدمين الآخرين القريبين الذين تم تشغيل إعدادات تطبيق Journal الخاصة بهم، لذلك، يمكن جمع المعلومات السياقية مثل عدد جهات الاتصال من حولك والتأثير لاحقًا على مطالبات اليومية التي يرسلها آيفون إليك.  

كما أن إعداد "الاكتشاف بواسطة الآخرين" ليس مخيفًا كما يبدو، ووفقًا لشركة أبل ، لا يوجد أي خطر على الخصوصية. وفقًا لموقع Popular Science، لا يحفظ هذا الإعداد تفاصيل جهات الاتصال الموجودة حول هاتفك ولن يتم اقتراح جهات الاتصال عليك أيضًا للكتابة عنها في تطبيق Journal. ولا تكون أي من البيانات مرئية للشركة أيضًا. 

وعلى الرغم من أن ميزة "الاكتشاف بواسطة الآخرين" قد تكون ميزة غير مرغوب فيها بالنسبة للبعض، إلا أنها يمكن إيقافها من خلال عدد من الطرق: 

كيفية إيقاف تشغيل ميزة "قابل للاكتشاف من قبل الآخرين"

توجه إلى اقتراحات دفتر اليومية في إعدادات آيفون والنقر فوق لإيقاف تشغيلها.

يمكن لمستخدمي أبل أيضًا إيقاف قدرة تطبيق Journal على استشعار عدد الأجهزة وجهات الاتصال القريبة لإنشاء مطالبات الكتابة.

انتقل إلى اقتراحات دفتر اليومية وإيقاف تشغيل "تفضيل الاقتراحات مع الآخرين".

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