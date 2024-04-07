عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

امياي يفوز بكأس الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز ترسا بطوخ.. صور

امياى تحصد كأس البطولة
امياى تحصد كأس البطولة

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والنائب احمد بدوى عضو مجلس النواب ، نهائى الدورة الرمضانية والتى أقيمت اليوم  بمركز شباب ترسا  بإدارة طوخ وسط أجواء احتفالية وحضور كثيف من الجماهير وأعضاء المركز ، والعديد من الشخصيات العامة.
وشارك فى الدورة 21 فريق باجمالى 210 لاعب تم تقسيمهم إلى مجموعات بنظام دورى من دور واحد ثم خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية بين فريق مركز شباب قرقشنده ومركز شباب امياي والتى انتهت بفوز مركز شباب امياي بكأس البطولة ، وفى الختام تم توزيع الجوائز والهدايا والدروع التذكارية على الفائزين.


وفى كلمته وجه  الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لإدارة المركز  على التنظيم الجيد ،  مشيرا إلى أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى قد وجه لإعداد ملف أنشطة مكثفة لاستيعاب النشء والشباب  والأعضاء داخل مراكز الشباب خاصة خلال شهر رمضان الكريم.


وفى وقت سابق قد أشار الصبروط إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أعدت برنامج أنشطة متكاملة ومكثفة لتتناسب مع كافة الشرائح والفئات العمرية فى كافة مجالات الأنشطة المختلفة  ومن بينها كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى ، والتى تحظى باهتمام كبير خاصة خلال شهر رمضان  الكريم ، والتى شهدت إقبالا كبيرا حيث شاركت جميع مراكز شباب القليوبية بتنفيذ وتنظيم دورات رمضانية  فى كرة القدم وصل عدد مستفيدين بها  لأكثر من 25 ألف لاعب على مستوى المحافظة بالإضافة للدورات التى تنفذها الأندية الرياضية، وتم تنفيذ  الدورات وسط أجواء احتفالية وتجمعات شبابية كبيرة.

IMG-20240407-WA0044
IMG-20240407-WA0044
IMG-20240407-WA0041
IMG-20240407-WA0041
IMG-20240407-WA0042
IMG-20240407-WA0042
IMG-20240407-WA0049
IMG-20240407-WA0049
القليوبية الدكتور محمود الصبروط توزيع الجوائز دورات رمضانية مراكز شباب القليوبية وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

موضوعات متعلقة

مياه القليوبية: رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المُبارك

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد نهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم

أحكام بالمؤبد والمشدد 15 عاما لأفراد تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بالقليوبية

ندوة تثقيفية بجامعة بنها الأهلية للتوعية بأهداف "التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030"..صور

إلغاء الاجازات وتشكيل غرفة عمليات.. رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك بالقليوبية

رئيس جامعة بنها : محو أمية 1197 مواطن فى دورة يناير 2024

مصرع شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر فى القليوبية

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور بمسجد المشير طنطاوي

نص شهادة الرقابة الإدارية في أكبر قضية رشوة بوزارة البترول |خاص

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة| إعلان مواعيد المهام الآدائية

فقدت ثلث قواتها.. جيش الاحتلال يزعم تدمير جزء كبير من ترسانة حماس الصاروخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

فستان جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

فيديو

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ