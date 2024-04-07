امياي يفوز بكأس الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز ترسا بطوخ.. صور

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والنائب احمد بدوى عضو مجلس النواب ، نهائى الدورة الرمضانية والتى أقيمت اليوم بمركز شباب ترسا بإدارة طوخ وسط أجواء احتفالية وحضور كثيف من الجماهير وأعضاء المركز ، والعديد من الشخصيات العامة.

وشارك فى الدورة 21 فريق باجمالى 210 لاعب تم تقسيمهم إلى مجموعات بنظام دورى من دور واحد ثم خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية بين فريق مركز شباب قرقشنده ومركز شباب امياي والتى انتهت بفوز مركز شباب امياي بكأس البطولة ، وفى الختام تم توزيع الجوائز والهدايا والدروع التذكارية على الفائزين.



وفى كلمته وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لإدارة المركز على التنظيم الجيد ، مشيرا إلى أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى قد وجه لإعداد ملف أنشطة مكثفة لاستيعاب النشء والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب خاصة خلال شهر رمضان الكريم.



وفى وقت سابق قد أشار الصبروط إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أعدت برنامج أنشطة متكاملة ومكثفة لتتناسب مع كافة الشرائح والفئات العمرية فى كافة مجالات الأنشطة المختلفة ومن بينها كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى ، والتى تحظى باهتمام كبير خاصة خلال شهر رمضان الكريم ، والتى شهدت إقبالا كبيرا حيث شاركت جميع مراكز شباب القليوبية بتنفيذ وتنظيم دورات رمضانية فى كرة القدم وصل عدد مستفيدين بها لأكثر من 25 ألف لاعب على مستوى المحافظة بالإضافة للدورات التى تنفذها الأندية الرياضية، وتم تنفيذ الدورات وسط أجواء احتفالية وتجمعات شبابية كبيرة.

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