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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة وإنقاذ آخر.. بيارة صرف صحي تبتلع شابين في منشأة القناطر

صدى البلد

ابتلعت بيارة صرف صحي، شابين بمدينة منشأة القناطر بعد سقوطهما بداخلها، وأنقذ الأهالي أحدهما بينما فارق الآخر الحياة، وتم انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثته. 

تلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغاً يفيد بسقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي بجوار مركز شباب الجلاتمة، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ للمكان، حيث تمكنوا من إنقاذ شاب وإنتشال جثة أخرى.

 تم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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