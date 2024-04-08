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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل مشتر لـ"الريال السعودي" اليوم الإثنين .. تعرف على البنك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي في مصر

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 أبريل  2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك كالتالي:

 

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الأهلي الكويتي  نحو 12.69جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المتحد، HSBC) نحو 12.68جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 12.66جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، المصري تنمية الصادرات) نحو 12.66جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 12.65جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 12.65جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك ميدبنك نحو 12.64جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.64جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك قناة السويس نحو 12.63جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.62جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( التجاري الدولي CIB، البركة) نحو 12.60جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني  نحو 12.60جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 12.57جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.55جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.54جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 12.49جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.37جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الإفريقي  نحو 12.34 جنيه للشراء و 12.72جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي  نحو 12.34 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد  نحو 12.25 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

 أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 12.69جنيه.

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