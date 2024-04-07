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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون: هناك تخوف لدى الولايات المتحدة وإسرائيل من تدخل إيران في الحرب

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف مشتعل لجميع الأطراف في المنطقة، سواء بين إسرائيل والحوثيين وحزب الله، وبالتالي فوقف إطلاق النار ستهدأ العملية بشكل كبير.

وأضاف "صوما" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن إيران تلعب أدوارا مهمة في المنطقة من أجل التصعيد أمام الولايات المتحدة.

ونوه أن غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن من بنيامين نتنياهو، هو تحول كبير في الموقف الأمريكي، وقد يكون دعاية انتخابية.

نتنياهو وبايدن

وأشار إلى أن العلاقة بين نتنياهو وبايدن، لا نستطيع أن نقول إنها علاقة خلاف، ولكن في الوقت الحاضر الموقف متأزما بسبب الدعم الشعبي في العالم، والضغط الدولي.

وأكد أن هناك تخوفا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل من تدخل إيران في الحرب الدائرة في المنطقة بسبب ضرب قنصليتها في دمشق.

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