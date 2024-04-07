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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطران شبرا الخيمة يقدم التهنئة لمحافظ القليوبية بمناسبة عيد الفطر |صور

الآباء الأساقفة
الآباء الأساقفة

زار أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا،  والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وبرفقتهم وفود من كهنة وأراخنة إيبارشياتهم اليوم مبنى محافظة القليوبية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبالهم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زاروا مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء نبيل سليم مدير الأمن وقيادات المديرية. وزاروا كذلك مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وجامعة بنها حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

الأنبا مرقس شبرا الخيمة والأنبا مكسيموس اللواء عبدالحميد الهجان مديرية الامن عيد الفطر المبارك عيد الفطر

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