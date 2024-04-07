مستشار سابق لوزير الدفاع الأوكراني: قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في دونباس

قال يوري بوتوسوف، الصحفي والمستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في دونباس، بسبب نقص التحصينات.



وأضاف بوتوسوف لـ "القناة الخامسة"، أن "روسيا تتقدم للأمام، وتكتسب موطئ قدم، وتبني تحصينات لكيلومترات عدة من خطوط الدفاع، ولكن أوكرانيا لا تفعل ذلك، ولهذا السبب، وبسبب الافتقار إلى الهياكل الدفاعية، لدينا خسائر كبيرة في الجنود".



واستطرد بوتوسوف، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في تنفيذ أعمال التحصين في دونباس، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك، فإن التحصينات غير مناسبة على الإطلاق لحماية الأفراد، حيث لا يتم تزويدهم بملاجئ خرسانية أو تمويه.



وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه من دون دعم الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لكييف وستخسر في الصراع.



وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء عبر الإنترنت مع المشاركين في "المبادرة الدولية لدعم" أوكرانيا": "من دون هذا الدعم من الكونغرس، سيكون من الصعب علينا ليس فقط الفوز بل حتى البقاء، وعلينا أن نقول للكونغرس على وجه التحديد إذا لم تساعد أوكرانيا، فسوف تخسر أوكرانيا الحرب".

وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن المشرعون في أمريكا من البدء في النظر في مشروع قانون لمساعدة كييف، عند عودتهم من إجازتهم، في 9 أبريل الجاري.

