عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار سابق لوزير الدفاع الأوكراني: قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في دونباس

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

قال يوري بوتوسوف، الصحفي والمستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في دونباس، بسبب نقص التحصينات.


وأضاف بوتوسوف لـ "القناة الخامسة"، أن "روسيا تتقدم للأمام، وتكتسب موطئ قدم، وتبني تحصينات لكيلومترات عدة من خطوط الدفاع، ولكن أوكرانيا لا تفعل ذلك، ولهذا السبب، وبسبب الافتقار إلى الهياكل الدفاعية، لدينا خسائر كبيرة في الجنود".
 

واستطرد بوتوسوف، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في تنفيذ أعمال التحصين في دونباس، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك، فإن التحصينات غير مناسبة على الإطلاق لحماية الأفراد، حيث لا يتم تزويدهم بملاجئ خرسانية أو تمويه.
 

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه من دون دعم الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لكييف وستخسر في الصراع.
 

وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء عبر الإنترنت مع المشاركين في "المبادرة الدولية لدعم" أوكرانيا": "من دون هذا الدعم من الكونغرس، سيكون من الصعب علينا ليس فقط الفوز بل حتى البقاء، وعلينا أن نقول للكونغرس على وجه التحديد إذا لم تساعد أوكرانيا، فسوف تخسر أوكرانيا الحرب".

وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن المشرعون في أمريكا من البدء في النظر في مشروع قانون لمساعدة كييف، عند عودتهم من إجازتهم، في 9 أبريل الجاري.
 

الرئيس الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية حزمة مساعدات فلاديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

موضوعات متعلقة

مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يعلن تقديم خطة خلال المفاوضات بشأن الحرب في غزة

أطباء أمريكيون: إسرائيل دمرت مستشفيات غزة.. والأطفال يموتون من نقص الدواء والغذاء

سفير أوكرانيا السابق بواشنطن: على زيلينسكي البقاء صامتا

سفيرة السعودية بواشنطن: الاعتراف بإسرائيل لن يتم إلا بعد اعتماد حل الدولتين

وسائل إعلام: بابا الفاتيكان سيلتقي عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس

الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيا عمل إرهابي نووي

جالانت: حماس فقدت السيطرة ولا تشكل خطرا على مواطني إسرائيل

رئيس المطبخ المركزي العالمي ينتقد التحقيق الإسرائيلي في قـ.تل عمال الإغاثة

ترشيحاتنا

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

النشرة الدينية| أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة.. المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

طيران الاحتلال يشن غارة على رفح الفلسطينية.. والصحة تحذر من كارثة

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

بفستان لافت.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها | شاهد

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ