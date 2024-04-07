تضم مجموعة من النباتات النادرة.. شاهد أكبر مزارع الشرق الأوسط في مصر

العمر الحقيقي للنباتات يتراوح من 30 إلى 50 سنة ويختلف من نبتة لأخرى

واصل الإعلامي يسري الفخراني، جولاته في برنامج "باب رزق" المذاع على قناة "dmc" وهذه المرة زار واحدة من أكبر مزارع الشرق الأوسط، والتي تضم مجموعة من النباتات النادرة.

وقال “الفخراني” خلال برنامج "باب رزق" المذاع على قناة "dmc"، "أول ما دخلت المزرعة حسيت إني في زمن تاني وحياة تانية خالص".

ورد الدكتور محمد فاروق معروف، دكتوراه في البيئة الزراعية، أن المزرعة تنقسم إلى قسمين، الأول يضم إنتاج النباتات الداخلية بداية من الأمهات، ثم تدخل إلى مرحلة الحضانة ثم تدخل في صوب التربية.

وأضاف "العمر الحقيقي للنباتات هنا يتراوح من 30 إلى 50 سنة ويختلف من نبتة لأخرى، نطوع الساق والنبتة أنها تكون بهذا الشكل القديم".

وأوضح أن النباتات لها احتياجات ضوئية تكون كبيرة أحيانًا وقليلة في أحيان أخرى، متابعًا "أهم حاجة النبات مياخدش مياه كثيرة لأن المياه إذا زادت عن الحد تموت الجذور".