بوريل: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ومستعدون لتقديم الدعم

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وأن الكتلة مستعدة لتقديم الدعم.

وقال بوريل إنه بمجرد الإفراج عن المحتجزين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يجب إجراء انتقال سياسي في غزة فورًا.

وتابع: "لا يمكن لـ حماس أبدا أن تمثل الشعب الفلسطيني؛ معتبرا أن حركة المقاومة "أفقدت نفسها الأهلية بالكامل بعد هجوم 7 أكتوبر".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع أن يقدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA التي تحتضنها القاهرة خلال المفاوضات خطة بشأن الحرب في غزة

يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة يوم الأحد للمشاركة في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الأحد.

وقالت حماس، إن وفدها برئاسة خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، سيسافر أيضًا إلى القاهرة يوم الأحد لتعزيز مطالبها السابقة.