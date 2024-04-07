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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إستراتيجية الدولة في الولاية الجديدة للسيسي لاقت ارتياحا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت واضحة ومعبرة عن كل ما يموج في صدور المصريين، من تطلعات للفترة المقبلة عقب أداءه اليمين الدستورية وبدء ولاية رئاسية جديدة.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له، إلى أن حفل الإفطار كان ولا يزال مناسبة وطنية، تكشف للجميع لحمة المصريين وتضافرهم وتوحدهم خلف قيادتهم، لمواجهة تحديات غير مسبوقة تحيط بمصر في ظروف استثنائية، أما كلمة الرئيس فهي موحية وشفافة ومحددة الخطوات والرؤي.

ونوه عضو مجلس النواب ، بأن السيسي اقترب من التحديات الاقتصادية عندما أكد في كلمته على الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، مضيفا: كما اقترب كذلك من الرؤى السياسية وحالة الحوار الوطني، بالتأكيد على استمرار دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق دعوته للحوار الوطنى فى أبريل 2022، حيث دعم مخرجاتها الأولى ووجه الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وشدد المغازي، أن ما لفت نظره كذلك في كلمة السيسي شديدة الأهمية خلال حفل الافطار، هو توقفه أمام قضية بناء الإنسان المصرى، ووضعها على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

واختتم النائب يسري المغازي، أن كلمة الرئيس لاقت ارتياحا كبيرا بين صفوف المصريين ووضعت الخطوط الرئيسية والعريضة لمسار الدولة خلال السنوات القادمة، بما يؤكد استمرار حالة البناء والتغلب على كافة الأزمات.

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب حفل إفطار الأسرة المصرية اليمين الدستورية

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