5 حالات تصنف على إنها تهرب ضريبي بالقانون.. اعرفها

حدد قانون الضريبة العقارية 5 حالات يكون فيه الشخص متهربًا، وتقع عليه الجزاءات والعقوبات التي حددها القانون.

ونص قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 117 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، على أن هناك 5 حالات التهرب من أداء الضريبة.

وتكون حالات التهرب الضريبي بموجب قانون الضريبة العقارية كالتالي:

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.

4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق