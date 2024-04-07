أحمد بلبولة: الحشاشين ولادة جديدة للدراما المصرية وفن نوعي

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن أهم فكرة في مسلسل الحشاشين أن الجرح قديم وله جذور والتعامل مع المشكلات من جذورها هو قمة الذكاء؛ لأنه فيه استئصال للحالة وانتزاعها واقتلاعها تمامًا من المجتمع.



وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "سواء في مصر أو خارجها، طموح مصر اليوم أكبر فنحن الآن نمد يد العون للعالم في مواجهة الأفكار المتطرفة".



وأكد أن مصر تنبيه إلى أن فكر الإرهاب ليست قاصرة على دولة بعينها فهي فكرة عالمية، متابعًا: "أن يتم تقديم ذلك في إطار فني فهذا هو الجديد، فالفن نوعي ومختلف وبه تحد وولادة جديدة للدراما المصرية".

برنامج الشاهد



برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.