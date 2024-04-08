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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعيد وموتيابا والونش يؤازرون لاعبي الزمالك أمام فيوتشر

صدى البلد

حرص الاوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة زملائه في لقاء مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعدما تأخر العودة من بلاده بسبب انتهاء جواز سفره.

وفي نفس الوقت تواجد  محمود حمدي " الونش" مدافع الزمالك في  ستاد القاهرة  لمساندة زملائه، ويغيب اللاعب بسبب الإصابة بعدما خضع  لجراحة  الرباط الصليبي.

كما تواجد عبد الله السعيد وسيف جعفر في الاستاد لمؤازرة ألأبيض في اللقاء .
و يضم تشكيل الزمالك  لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و مصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنادي الزمالك جراحة الرباط الصليبي حمدي الونش

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