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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد نجاح الحشاشين.. تعرف على رسالة ميرنا نور الدين لكريم عبد العزيز

كريم وميرنا
كريم وميرنا

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على توجيه رسالة لشكر لفريق عمل مسلسل الحشاشين وعلى رأسهم نجم المسلسل كريم عبد العزيز بعد النجاح الكبير الذى حققه هذا الموسم.

وكتبت ميرنا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: بعد سنتين تصوير .. خلصت حكاية "دنيا زاد" هتوحشني جدا .. بتمني من كل قلبي انه يكون دور خفيف علي قلوبكم
-كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي ايمانه وثقته ودعمه ليا
-شكراً للمؤلف العظيم أستاذ عبد الرحيم كمال علي ايمانه الكبير بيا اتشرفت بالشغل معاك جدا
-شكراً لشركة الإنتاج سينرجي علي اختيارها ليا لتجسيد شخصية "دنيا زاد" ، وشكراً للمتحدة 
-شكر كبير للنجم الكبير كريم عبد العزيزعلي مساعدته وكلامه وثقته فيا انبسطت واتشرفت بالشغل معاك جدا
مبروك لكل صناع هذا العمل المهم الضخم، اتشرفت اني كنت جزء من المسلسل الحشاشين، وإلي اللقاء في العمل المقبل ان شاء الله ، الحمدلله

أحداث الحلقة ٢٨ من الحشاشين

 

شهدت الحلقة  ٢٨ من الحشاشين، بروز مؤامرة سراج الدين وحسن الصباح على السلطان السلجوقي بركياروق وعزله عن المحيطين به.

أقنع الوزير سراج الدين السلطان السلجوقي أن زوجته وخادمه وطباخه وجميع المحيطين به يتآمرون لقتله، وألقى القبض عليهم جميعا. 

وقرر الوزير إقناع السلطان بتغيير مقر إقامته بشكل مستمر حتى أقنعه بالإقامة فوق سطح قلعته بحجة مراقبة زوجته واكتشاف خيانتها له. 

 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

 

ميرنا نور الدين مسلسل الحشاشين كريم عبد العزيز

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